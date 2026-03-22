Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「团结战灵」神生步爽

晨操动态
更新时间：19:30 2026-03-22 HKT
发布时间：19:30 2026-03-22 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「开心三多」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，神态轩昂持续见好。「团结战灵」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，有进无退好吸引。

「飞龙在天」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，充满朝气重新振作。「坚多福」助手踱两圈，惯例有少少急口，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明展现光泽，新胜犹勇体力充裕。

「骄阳雄心」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，身收靓无肥态，转仓后进度理想。「好节拍」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，双目有神朝气勃勃，弱马持续操得亦是好事。

心雄雄力度充足

「心雄雄」神态自若双耳烱烱，仍具好感未见低落。
「心雄雄」神态自若双耳烱烱，仍具好感未见低落。

「心雄雄」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，细马身靓力度充足，仍具好感未见低落。「古惑大师」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮，状态不断冒升。

「极速满贯」助手踱一圈，试来轻描淡写，神采奕奕展现暗火，马身仍壮步挺有力，老马保养一流。「天下宠儿」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更扎实，火气有增无减，比起胜时相差不远。

谢锋

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
9小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
李丽珍女儿被求婚｜富家子张明伟曾拍《爱回家》将娶许倚榕 父为太平绅士母曾任职教育局
影视圈
7小时前
传山西有男子被割下体陈尸街头。
00:31
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
即时中国
9小时前
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
00:48
天气︱准备转季！天文台料周三起日间炎热 多区冲破30度
社会
6小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
2026-03-21 10:30 HKT
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
2026-03-21 16:30 HKT
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
长者专享宽频优惠！月费低至$88 送免费电话+贴心管家/手机支援服务
生活百科
10小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
00:48
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
2026-03-21 13:18 HKT