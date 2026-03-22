内圈捕影│「团结战灵」神生步爽

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「开心三多」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，神态轩昂持续见好。「团结战灵」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，有进无退好吸引。

「飞龙在天」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身好壮全身肌肉，充满朝气重新振作。「坚多福」助手踱两圈，惯例有少少急口，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明展现光泽，新胜犹勇体力充裕。

「骄阳雄心」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，身收靓无肥态，转仓后进度理想。「好节拍」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，双目有神朝气勃勃，弱马持续操得亦是好事。

心雄雄力度充足

「心雄雄」神态自若双耳烱烱，仍具好感未见低落。

「心雄雄」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，细马身靓力度充足，仍具好感未见低落。「古惑大师」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮，状态不断冒升。

「极速满贯」助手踱一圈，试来轻描淡写，神采奕奕展现暗火，马身仍壮步挺有力，老马保养一流。「天下宠儿」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身更壮更扎实，火气有增无减，比起胜时相差不远。

谢锋