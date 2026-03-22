晨光追击│「加州活力」弗到漏油

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，短缰绳扣实而驰，表现主动火气甚佳，身依然咁靓，弗到漏油。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，扣住走神情专注，跨步爽朗劲度充裕，马身保持壮健。

「怡昌光辉」戴头罩由助手跳一段，沿外栏慢试轻舒步头，身壮饱满火力俱佳，未见走样。「梦照发」助手跳一段，昂首阔步神气十足，马身极之粗壮，朝气勃勃相当醒神。

「爆出美丽」助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，论态一直出色。「知道稳胜」戴头罩由希威森跳两段，身靓好薄皮，落脚轻快力度充裕，赢开有势吸引不已。

「方圆星」助手跳两段，戴头罩及面箍，唔再轮尽，出脚比前俐落，力度亦提升，有进展。「捷足奔驰」戴头罩由袁幸尧拍「捷威」跳三段，逐步加速反应唔错，出脚开扬，最重要力度显著提升。

加州本事神态活跃

「加州本事」步爽力劲马身仍，勇况未见低落。

「加州本事」戴眼罩由助手跳两段，神态活跃步爽力劲，马身仍靓好实净，勇况未见低落。「高士威劲」戴头罩由助手跳两段，竖尾走但好集中，马身收得靓，脚法早熟充满好感。

「非凡豪杰」戴头罩由助手跳两段，步伐稳健劲度足够，神色火气都唔差，外观亦讨好。「烛光晚餐」戴头罩由助手跳两段，以均速完成，落脚整齐力度未减，马身保持扎实。

「千杯敬典」戴头罩由跳助手两段，短缰绳扣实表现主动，出脚挺直有力，愈走愈起劲。「乘数表」戴头罩由助手跳两段，出脚轻巧流畅，神采奕奕开窍更加省镜。

兆文