沙田早晨│「睿盛人生」「会当凌」瞩目

万众期待的打吡明日举行，一众骑练同样磨拳擦掌，作出最佳准备，尤其一班骑师，过往极少为马匹在内圈踱步，然而田泰安同周俊乐今朝一反常态，分别为「睿盛人生」与「会当凌」在内圈轻舒步头，尤其前驹安仔视如瑰宝，埋门不论快跳踱步，差不多日日亲身出试。

幸运派彩石哥急住问

「幸运派彩」今朝课后徐雨石赶到机坪迎接，更急不及待向奥尔民问长问短。

讲开打吡，「幸运派彩」今朝同样由骑师亲试，更是奥尔民的首匹出试马，比较「睿盛人生」与「会当凌」不同之处，是此驹到大圈踱步，亦正是这匹徐厩马的一贯操练方式，徐雨石比起平日更肉紧，出操前已跟实马匹，课后又赶到机坪迎接，急不及待向阿民问长问短。

巫仔又亲操沈厩孖宝

巫显东今朝亲身为「喜乐之星」和「星愿无限」在内圈踱步。

巫显东骑功好唔好见仁见智，不过每逢有坐骑在手，大多时候都为牠们亲身主课，好似今次就对「喜乐之星」和「星愿无限」高度重视，今朝亲身为这对沈厩马在内圈踱步，再看前驹最近共操了六课之多，后驹则埋门三日全部亲身考验，巫仔落力程度足以反映一切。

晒冷阿廖接马有睇头

「晒冷」今朝内圈出试之后，廖康铭赶到机坪匆匆接马。

「晒冷」八十九分足以列阵打吡，但上仗跑到千八米已明显不够气量，因此今次放弃跑打吡而转争二班千四米，以此驹一战千四米即交出一分廿一秒正的时间计，改攻此程确是明智决定，至于今朝此马亦显露搏杀动静，事关在内圈出试之后，廖康铭赶到机坪匆匆接马。