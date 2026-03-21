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内圈捕影│「哥伦布」勇况已备

晨操动态
更新时间：15:15 2026-03-21 HKT
发布时间：15:15 2026-03-21 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「哥伦布」助手踱两圈，神态轻松展现朝气，落脚轻富弹力，肌肉结实又够薄皮，抖够操足勇况已备。「雷神太保」助手踱一圈，愈见收敛唔再急，跑姿顺畅落脚轻巧，多跑之下马身仍实净，论态出色。

「南区之星」副练踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身做得好靓，毛色油润有光泽，伤愈醒神不逊胜时。「手机表劲」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身札实毛色润泽，进度理想。

巴基之胜火气旺盛

「巴基之胜」沿途急步抢走，胜后有进无退。
「巴基之胜」沿途急步抢走，胜后有进无退。

「表之浩瀚」助手踱一圈，赢开充满了气势，目光炯炯烱有神，全程岳高头走，身壮力足胜后更进。「巴基之胜」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，胜后有进无退。

「话你知」助手踱两圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅劲力充裕，正值勇境朝气勃勃。「白鹭金刚」副练踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，身靓皮光玉滑，神采飞扬蓄势待发。

「闪光灯」助手踱一圈，淡淡定走过，出脚俐落力度不弱，马身结实毛色好睇，神采奕奕甚有好感。「晒冷」助手踱一圈，全程试来充满活力，扎扎跳心景开朗，外观靓绝身壮色润，神态昂扬弗到漏油。

谢锋

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