内圈捕影│「荣利双收」力度充裕

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。

「睿智多宝」助手踱一圈，一贯汗湿较多，但愈见收敛神情专注，马身好靓好实净，毛色悦目乌卒卒。「贤者威枫」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，马身壮到不得了，毛色润泽，态勇及锋而试。

「太子」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润，马身相当壮硕，一直吸引并未走样。「八仟好运」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身粗壮外观省镜

「荣利双收」助手踱一圈，马身极之粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，朝气勃勃上佳水准。「睿盛人生」田泰安踱一圈，快慢由人表现乖巧，步伐稳健力度不弱，身靓呈现条线美，论态出色。

「丰辰」助手踱两圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气未减，出脚轻巧体力充沛，状态一直见好。「久久为升」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，抖够操足仍勇。

友莹亮步挺爽劲

「友莹亮」精神奕奕力度充足，弗开有进无退。

「友莹亮」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身好壮毛色润泽，弗开有进无退。「光年魅力」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气旺盛，不逊赢马时候。

谢锋