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晨光追击│「都灵冠星」走势硬朗

晨操动态
更新时间：15:15 2026-03-20 HKT
发布时间：15:15 2026-03-20 HKT

今朝出跳的参战马相当之少，所以同时提供番周四出跳马畀大家，现将操练报导过程如下。

「都灵冠星」戴头罩由班德礼跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态活跃朝气勃勃。「风云武士」戴头罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔错马身壮健，毛色又够润泽。

劲速威龙神态生猛

「劲速威龙」用暗力拉实，胜后有进无退。
「劲速威龙」用暗力拉实，胜后有进无退。

「进傲星」戴头罩由黄宝妮跳两段，落脚整齐力度充裕，马身喼得靓，保持上佳水准。「劲速威龙」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，走势硬朗神态生猛，胜后有进无退。

「嘉冠王」戴头罩由助手跳一段，身已收好，不过毛色仲系淡淡哋，力度亦好一般。「幸运胜利」戴头罩由黄智弘跳一段，进度仲系平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。

「球星」戴头罩由布文跳一段，俯首情绪集中，然而劲度平平，神色亦淡，非最佳时。「行运加持」戴眼罩及头罩由黄宝妮跳两段，跑姿顺畅无稚嫩感，不过劲度仍未足够，进度平平。

「紫荆拼搏」戴头罩由班德礼跳一段，大步顺走力度唔错，马身唔瘦好札实，暗火展现现朝气。「帝豪先锋」助手跳两段，外观尚可身够饱满，然而全程岳头并不规矩，初起阶段。

「魅力奔腾」助手跳两段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重毫无好感。

讲番周四出跳马。

「奔放」助手跳两段，主动抢走火气未减半分，喼到身壮依然勇锐。「超开心」戴头罩由潘顿跳两段，清风送爽走过，马身胀卜卜，转仓大有进展。

「手机表劲」戴头罩由潘顿跳两段，仍有少少心急，然而步好阔，马身好粗壮。「数字天文」戴头罩由梁家俊跳两段，比起过往冇咁重口，表现威风凛凛。

「冷娃」戴头罩由潘顿跳一段，仍抢口但比过往规矩得多，劲力充沛锐不可挡。「喜庆宝」戴头罩由何泽尧跳两段，慢速完成完全冇问题，再多添一份成熟感。

兆文

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