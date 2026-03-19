沙田早晨│「机械之星」潘顿揾文哥

「机械之星」前仗揾到潘顿接手，不负所托大热补中，上仗加了分孭重磅，仲要第一次跑千六，跑到第二有交代了，已有路程经验，周日再跑威力劲得多，而且充满诚意，刻意抖够并且操足，至于昨朝试跑潘顿亲试更成为焦点，事关课后佢特意到烽火台揾文家良倾谈。

闪光灯巴度充满诚意

巴度昨朝出现只为「闪光灯」一驹出试，重视程度前所未见。

「闪光灯」大前仗于田草千二后上获殿军，前仗回师胜途千四米更进一步，仅负于再出再赢的「会当凌」，上仗不进反退，慢闸全程在后，而且遇上超慢步速，落败有充足理由，周日能否补中不得而知，不过巴度昨朝专诚出现，只为此驹一匹出试，重视程度前所未见。