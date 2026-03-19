内圈捕影│「小鸟天堂」步挺顺畅

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「小鸟天堂」助手踱两圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，弗到不得了。「飞鹰翱翔」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身靓好实净，毛色油润悦目，打仔马分子长在勇境。

「线路英雄」助手踱一圈，步姿爽朗弹力充足，毛色亮丽马身札实，神采奕奕充满朝气，有进无退。「米奇」助手踱一圈，担高头走好神气，出脚爽劲贯注力足，身靓实净呈现条线美，佳态保持有余。

「发财先锋」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，老当益壮保养得宜。「友莹亮」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，外观对办身壮色润，保持进度愈见吸引。

樱花酒杯神生步爽

「樱花酒杯」马身更靓更结实，再进一步星味十足。

「樱花酒杯」助手踱一圈，比之前更加放松，神生步爽劲力贯注，马身更靓更结实，再进一步星味十足。「八仟好运」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，毛色愈来愈有光泽，朝气旺盛持续有进。

「非凡时刻」助手踱一圈，全程担高头颇神气，步顺力雄火气充裕，身又够壮毛色悦目，勇锐无比。「勤德天下」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，神态活泼朝气勃勃，新胜犹勇。

谢锋