晨光追击│「喜尊龙」目光锐利

昨朝出跳马并非太多，幸好周日参战出跳马尚算不少，而且大多是打吡马匹，现将操练报导过程如下。

「幸运派彩」奥尔民拍「丰辰」助手跳三段，同样戴头罩，前驹聚精会神步挺爽劲，马身够实净，打仔马长期见好，后驹一样试得好，步幅开得好阔又够劲度，表现精神爽利，不逊赢马时候。

「表之宇宙」戴头罩由麦文坚跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗力度充裕，外观又靓身壮色润。「喜尊龙」艾兆礼跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，目光锐利，佳态保持有余。

「睿智多宝」戴头罩由艾道拿跳一段，比前听话无咁重口，神情集中步伐轻快，大汗情况则仍待改善 「绿族无限」戴头罩由潘顿跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，重新振作相当吸引。

「线路满贯」戴头罩由黄宝妮跳两段，按住轻松走过，身喼得壮毛色润泽，力度亦唔错饶具好感。「闪光灯」巴度拍「定数」跳两段，前驹戴头罩，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气有增无减，上佳水准，后驹戴眼罩，末段处于下风劲度普通，神态仍淡，仍未去番最佳时候。

国千金跃跃欲试

「国千金」要紧扣缰绳，神态轩昂展现朝气。

「国千金」戴眼罩及头罩由助手跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂展现朝气。「会当凌」周俊乐拍「超和平」麦文坚跳两段，同样助手，前驹按住顺走，从容不迫之下已跳出快时间，充满气势有进无退，后驹台型好力度亦唔错，不过仲有多少稚嫩感，初起阶段。

「机械之星」戴眼罩由潘顿跳两段，翻步宽阔开扬，力度更充沛得很，神采飞扬佳态洋溢。「鼓浪好友」戴头罩由田泰安跳两段，落脚整齐有力，马身喼得靓，火气好神态活跃，佳态保持。

兆文

