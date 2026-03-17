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沙田早晨│「爱心波」阿民大圈亲试

晨操动态
更新时间：15:45 2026-03-17 HKT
发布时间：15:45 2026-03-17 HKT

奥尔民上季挨义气来港客串，结果交出唔错成绩，今季更得以全季在港策骑，事实上，阿民成绩愈来愈好，支持也愈来愈多，然而阿民未有恃宠生骄，晨课一样表现积极，正如今朝一早场操马，其中为「爱心波」在大圈加课更是焦点，皆因此操练方式是贺厩出击手法。

森林王子坚仔好少见

今朝麦文坚替「森林王子」出试后，与罗富全足足倾了近十分钟。
今朝麦文坚替「森林王子」出试后，与罗富全足足倾了近十分钟。

除了奥尔民为「爱心波」加课，今朝尚有麦文坚替「森林王子」出试，后驹更在内圈踱步，是少有阿坚亲踱之马，课后此子尚要详细向接马的罗富全汇报，当时两人足足倾了近十分钟，睇番「森林王子」从未上名，赛绩乏善足陈，今次却突然有瞩目举动，大冷门必要留神。

团长好弘仔充任替工

黄智弘今朝做替工代操「团长好」，当时方嘉柏同儿子企在栏边睇到实。
黄智弘今朝做替工代操「团长好」，当时方嘉柏同儿子企在栏边睇到实。

刚战沙田赛事，方嘉柏虽然无进帐，但仍维持五W领先优势，明晚重返跑马地主场，当然大举出击，多匹热门马要留意之外，甚至半冷门「团长好」也可看好，事关今朝加课充满搏杀动静，柯打黄智弘做替工代操在大圈踱步一圈，当时方仔同儿子企在栏边睇到实。

荣耀盛甲阿游急接马

「荣耀盛甲」今朝到内圈出试后游达荣匆匆接马，值得看好。
「荣耀盛甲」今朝到内圈出试后游达荣匆匆接马，值得看好。

「荣耀盛甲」出道时已在游厩，血统加身形已知属中长途马，故上季两战跑中短途志在热身，今季初出即安排跑谷草一哩，居后跟跑输近，再出更闯入季席，近仗跑四班途程左转右转志在减分，今仗落班肯定唔会再等，睇今朝到内圈出试后游达荣匆匆接马，值得看好。

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