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沙田早晨│「真心传奇」蔡约翰跟实

晨操动态
更新时间：16:00 2026-03-16 HKT
发布时间：16:00 2026-03-16 HKT

昨日蔡约翰起孖，头马升到三十一W，落后榜首方嘉柏十一场，以佢超凡功力，后来居上真系唔奇。

今战蔡厩出三匹贵精不贵多，其中「真心传奇」最要留意，事关今朝出跳相当醒神，全朝坠手主动抢走之余，蔡约翰仲全程跟出跟入，可谓重视到极。

潘顿威哥倾两驹

潘顿今朝为三匹吕厩战马出跳，之后更到烽火台揾吕健威倾了好长时间。
潘顿今朝为三匹吕厩战马出跳，之后更到烽火台揾吕健威倾了好长时间。

今朝从化有试闸举行，多位骑师北上，而一向无北上的潘顿并未偷懒，如常现身操马，早于五点四十分已现身。

潘顿一到就为三匹吕厩战马出跳，包括今战有份上阵的「彩虹七色」同「劲进驹」，骑者全程小心翼翼，之后更到烽火台揾吕健威，两人坐定定倾了好长时间，话题应离不开此两驹。

颜色之皇阿游落隧道

今朝「颜色之皇」操练完毕之后，游达荣匆匆落隧道底接马。
今朝「颜色之皇」操练完毕之后，游达荣匆匆落隧道底接马。

「颜色之皇」上季三岁已充满星味，今季转四岁更进一步，五战交出一冠四亚全入Q佳绩，今次跑番谷草千二米，马勇路合值得看好。今朝此马出跳亦成为焦点，五点十分已经出现，从马房出来时游达荣已跟到实，操练完毕之后，练者更匆匆落隧道底接马。

优才航哥动静多

今朝「优才」出跳时叶楚航金晴火眼睇实，一跳完即睇所造时间。
今朝「优才」出跳时叶楚航金晴火眼睇实，一跳完即睇所造时间。

今朝六点零五分「优才」出跳，叶楚航好紧张，一见马匹步出隧道，立即赶往向鞍上人教路，出跳时更金晴火眼睇实，一跳完即睇所造时间。更吸引系「优才」今课神态生猛，大半程抢走，展现好耐未见的火气，反映状态大有转机。

富心星方仔跟到贴

今朝方嘉柏同儿子在栏边食胡位昅实「富心星」走势。
今朝方嘉柏同儿子在栏边食胡位昅实「富心星」走势。

昨日方嘉柏未有进帐，今次跑番谷草主场又会唔同，上次谷战佢赢够三场，之前一次谷战亦赢两W。今次众多战马中，最看好「富心星」，今朝耙地后被安排出跳，当时方嘉柏同儿子在栏边食胡位昅实其走势，之后练者仲急急脚走去马房闸口等马，跟实此驹返马房。

紫荆盛势强势争打吡

「紫荆盛势」今朝由班德礼亲试，而罗富全则偕同儿子走上烽火台顶楼睇实。
「紫荆盛势」今朝由班德礼亲试，而罗富全则偕同儿子走上烽火台顶楼睇实。

今朝出跳马唔多，加上多位骑师北上从化，比起平日的周一较冷清，幸好尚有不少打吡恶马出跳，包括「紫荆盛势」；今课由班德礼亲身主试，安排同「遨游波士」到草地拍跳，罗富全偕同儿子走上烽火台顶楼睇实，课后立即赶往跑道口迎接，并第一时间向班仔追问情况，非常紧张。

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