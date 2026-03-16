晨光追击│「颜色之皇」神态活跃

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「颜色之皇」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况持续。「真心传奇」助手跳两段，一直抢口短缰捉到岳头，火气好过之前有好感。

「好多利高」戴头罩由艾兆礼跳两段，出脚无咁高又够俐落，神情专注观感胜前。「龙又生」戴眼罩及头罩由助手跳两段，愈来愈收敛快慢由人，出脚够咬地唔再步浮浮。

「富心星」戴头罩由助手跳两段，精神饱满饶具朝气，身壮结实毛色油润。「可靠大师」戴头罩由霍宏声跳一段，神情专注表，马身喼得靓勇况保持。

「森林之王」助手跳两段，向来有啲懒，拉士要给予推策，神态可以亦够轻身。「环球英雄」戴头罩由班德礼跳一段，淡定走过步顺开扬，外观亦四正，观感不俗。

「勇敢巨星」戴头罩由何泽尧跳三段，试得起劲火气不弱，老马保养好朝气勃勃。「彩虹七色」戴眼罩及头罩由潘顿跳两段，精神饱出脚顺滑俐落，比前更收敛更淡定，吸引不已。

劲沙尘步挺爽劲

「劲沙尘」火气有增无减，弗到不得了。

「劲沙尘」戴头罩由助手跳三段，聚精会神步挺爽劲有力，火气有增无减，弗到不得了。「凝妙星」希威森跳一段，戴头罩及面箍，暗火展现步顺有力，神色甚佳，毛色又靓唔再淡色。

「魅力知耀」戴头罩由助手跳一段，马身壮得很，四蹄尽展弹力十足，前所未见吸引。「劲进驹」戴头罩由潘顿跳两段，暗火涌现表现活跃，走势硬朗有力，极具好感。

「翠红」戴眼罩及头罩由艾兆礼草地跳两段，翻步宽阔开扬，火气甚旺，过终点余势又强。「凡凡有余」戴头罩由助手草地跳两段，顺住走姿态轻松，出脚爽朗轻巧，马身扎实。

兆文