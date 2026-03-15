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内圈捕影│「极速之子」运步如轮

晨操动态
更新时间：19:15 2026-03-15 HKT
发布时间：19:15 2026-03-15 HKT

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报道如下。

「穿甲金鹰」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收壮，进度极之理想。「极速之子」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮健毛色悦目，近况出色。

「英雄豪迈」助手踱两圈，毛色油润悦目，马身靓好实净，步顺爽劲神态畅旺，火气重现确认复苏。「金牌活力」助手踱一圈，担高头走好神气，神态极之轻松，落脚轻巧富有弹力，依然省镜充满好感。

「富心星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气更盛，锐不可当最弗一次。「大千气象」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目生光，身靓呈现线条美，持续见好体力充裕。

有盈勇士神态生猛

「有盈勇士马身好靓好壮，新胜犹勇朝气勃勃。
「有盈勇士马身好靓好壮，新胜犹勇朝气勃勃。

「有盈勇士」助手踱一圈，淡淡定有朝气，马身好靓好壮，神态生猛双目有神，新胜犹勇朝气勃勃。「饮杯」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮得不得了，操足重现锋芒。

「环球英雄」助手踱一圈，大大步从容不俗，步顺爽劲神态对办，最重要有番啖火，去番最佳时候。「盈益善」助手踱一圈，精神爽利走势甚佳，翻步急密有力，毛色油润马身又够壮，状态去番最佳水平。

谢锋

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