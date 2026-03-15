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晨光追击│「勇霸龙」火气旺盛

晨操动态
更新时间：19:00 2026-03-15 HKT
发布时间：19:00 2026-03-15 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「胜万金」戴头罩由钟易礼跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉结实，最近试闸轻胜，重现勇态。「勇霸龙」助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气极之旺盛，打仔马长期呈勇。

「亮宝」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，火力未减半分，走势硬朗身壮色润。「电讯骄阳」戴头罩由助手跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂展现朝气。

「得道猴王」戴头罩由钟易礼跳两段，步幅开得好阔劲度又够，表现精神爽利，双目炯炯有神，正值勇境。「将义」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰火力未减，皮光肉滑马身扎实，朝气勃勃未见低落。

华美之威精神饱满

「华美之威」身壮实净毛色呈现光泽，具备争胜水准。
「华美之威」身壮实净毛色呈现光泽，具备争胜水准。

「顺成之星」戴头罩由助手拍「太胜驹」跳两段，神情集中步伐轻快，落后追上步挺有力，表现出色有眼前一亮之感。 「华美之威」副练跳两段，精神饱满极具朝气，身壮实净毛色呈现光泽，具备争胜水准。

「幸运星球」戴头罩由助手跳两段，跳来依然似模似样，身轻步挺有活力，佳态保持体力未减。「东来欣赏」助手跳两段，走势硬朗有火有力，多跑之下马身喼得靓，毛色又靓，神采飞扬依然省镜。

「奖星」戴头罩由助手跳两段，按住走得唔快，力度唔错马身无瘦，毛色又够润泽。「魔术控制」戴头罩由助手跳两段，畀佢走好反应，健步如飞走势爽劲，马身甚壮，观感胜前。

「电源之驹」戴头罩由助手跳两段，四蹄尽展力度充足，神态活跃火气不俗，外观讨好毛色悦目。

兆文

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