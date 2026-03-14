沙田早晨│「富裕君子」方仔多动静

方嘉柏决心争冠，头马数字当然系抛离对手愈远愈好，刚战夜赛食出大三元仲未手软，今期续有出击重心马，今朝出去快活谷试闸之前，特意一早安排「富裕君子」出试，当时方仔两父子行到烽火台栏边督操，睇完操后再去机坪接马，对呢匹五班马显得份外重视。

光年程祥老巫跟到实

「光年程祥」今朝出试巫伟杰跟到实，摆明车马出击。

「光年程祥」上季于新马赛初出爆冷，以冠亚各一完成首季，获编六十二分插三班服役，也许是进度不理想，今季表现未达预期，于三班跑完两仗便降至四班，之后逐步有好走势，上仗更杀入三甲，今战预期表现会更好，睇埋今朝出试巫伟杰跟到实，摆明车马出击。

快搏贺贤睇到唔眨眼

「快搏」今朝加课期间，贺贤睇到眼都唔眨动态积极。

「快搏」今季以谷草成绩为主，但在港首捷于千四米轻胜，只是跨季未能消化加分阻力，表现徘徊不前，直至近季于谷草短途找到新天地，贺贤既然向难度挑战，今次安排回师千四，当然不会错过这次争胜机会，至于今朝此马加课期间，见贺贤睇到眼都唔乏亦动态积极。

路路劲全哥小潘密斟

今朝罗富全同潘明辉一度出双入对密密斟。

「路路劲」与潘明辉特别夹，至今两次上名都是由他执缰，包括上仗伤愈久休复出，初跑直路赛展现飞快速度，与「兴驰千里」斗到尾只输马颈位，今番再撼「兴驰千里」磅位已有差距力足反先，更有睇头今朝出去快活谷试闸前，罗富全同潘明辉一度出双入对密密斟。