内圈捕影│「首骏」运步如轮

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「富裕君子」助手踱两圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火力不俗甚有好感。「首骏」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充沛暗火展现，马身实净毛色润泽，勇态保持有余。

「贤知友您」副练踱一圈，惯性有点抢口，但表现精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，马身更壮相当吸引。「林宝精神」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若身靓色润，火力唔错落脚爽，朝气勃勃正值勇境。

「三甲之星」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色悦目，进度出色。「隋我同来」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，马身更壮更札实，火气持续冒升，进度理想勇况已备。

满心星神生力足

「满心星」肌肉结实马身仍壮，观感不逊胜时。

「满心星」助手踱两圈，担高头走好神气，肌肉结实马身仍壮，神生力足落脚爽劲，观感不逊胜时。「君达得」助手踱一圈，一向有少少急口，论态极佳神态生猛，马身喼得好壮，目光锐利展现气势。

「赤海」助手踱一圈，台型极佳马身好壮，毛色鸟卒卒极之悦目，落脚轻快弹力十足，走势誉满栏边。「劲好运」助手踱一圈，精神爽利走势甚佳，马身仍壮毛色现光泽，火力未减半分，打仔马长期呈勇。

谢锋