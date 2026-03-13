沙田早晨│「雪茄福星」班仔专诚试
更新时间：19:45 2026-03-13 HKT
发布时间：18:45 2026-03-13 HKT
发布时间：18:45 2026-03-13 HKT
今朝是希斯马房主课期，最有睇头的战驹必定是「雪茄福星」，班德礼专诚到场为佢主持试跑，也是唯一由骑师主试的希厩参战马，希斯在在烽火台督操完毕再去接马，听完骑者汇报又密斟五分钟，动态吸引，此马评分减到四十分新低，今次四降五是出击时候了！
皇龙飞将辉哥落隧道
三班泥地一哩一仗，据知「精英雄心」幕后曾揾布文效力，可是骑者不为所动，坚持再一次为「皇龙飞将」出战，同时显示对这匹姚厩马重视程度，今朝试跑布文虽未有亲试，不过交由女见习生袁幸尧主试，姚本辉一贯跟出跟入，课后甚至赶落隧道底接马充满睇头。
