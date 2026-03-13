方嘉柏攻势停不了 今晨吼实四匹战马
更新时间：14:02 2026-03-13 HKT
发布时间：14:02 2026-03-13 HKT
发布时间：14:02 2026-03-13 HKT
方嘉柏刚周三谷战凭「风采人生」、「喜马」及「棒棒糖」连中三元，今季暂时累积四十二场头马，高踞练马师榜榜首。
方嘉柏将于四月初以莫雷拉担任马房主帅，看近期方嘉柏搏马杀得性起，摆明唔等主帅继续抢功， 决心要冲击冠军练马师宝座。
今早沙田晨操，方嘉柏全朝检视多驹，其中最紧张四匹周日有程马，分别是「朗日雪峰」（J187)、「满心星」(K54)、「富裕君子」(H447)及「腾达勇士」(K376)，摆出搏杀格。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT