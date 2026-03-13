方嘉柏攻势停不了 今晨吼实四匹战马

方嘉柏刚周三谷战凭「风采人生」、「喜马」及「棒棒糖」连中三元，今季暂时累积四十二场头马，高踞练马师榜榜首。

方嘉柏将于四月初以莫雷拉担任马房主帅，看近期方嘉柏搏马杀得性起，摆明唔等主帅继续抢功， 决心要冲击冠军练马师宝座。

今早沙田晨操，方嘉柏全朝检视多驹，其中最紧张四匹周日有程马，分别是「朗日雪峰」（J187)、「满心星」(K54)、「富裕君子」(H447)及「腾达勇士」(K376)，摆出搏杀格。

