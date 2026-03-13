内圈捕影│「加州星驰」体力充沛

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「悠悠乾坤」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后更加醒神。「加州星驰」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，持续态勇体力充沛。

「骏马之星」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手起劲暗火展现，状态愈磨愈利。「坚先生」助手踱一圈，马身极之粗壮，而且充满线条美，神色活跃朝气勃勃，早熟上力充满好感。

光年程祥气宇轩昂

「光年程祥」马身好壮毛色亮丽，前所未见吸引。

「兴驰千里」杨明纶踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮更靓，力度再增强，持续进步星味十足。「光年程祥」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，前所未见吸引。

「浪漫战神」助手踱一圈，出脚轻快又有弹力，再无玩脷神情集中，马身喼得结实，近况极之理想。「君达得」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。

「醒目高球」助手踱一圈，唔急唔抢口劲收敛，身靓全身肌肉，跑姿顺畅落脚轻巧，更进一步好吸引。「确好劲」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境极具好感。

谢锋