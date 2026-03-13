晨光追击│「好评如潮」神态畅旺
今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练过程报道如下。
「风火轮」助手跳两段，末段加快步速反应不俗，灰马身够壮，神采奕奕现朝气。「好评如潮」戴头罩由助手跳一段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，保持进度。
「皇龙飞将」戴头罩由袁幸尧拍「重情重义」跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，毛色又悦目，弗到震。「开心老板」戴头罩由助手跳两段，按住走力度唔错，马身饱满无瘦，毛色又够润泽，步轻顺畅。
勤德皆备神情专注
「勤德皆备」助手跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，台型出众且身色皆靓。「领航君子」戴头罩由助手跳一段，走势硬朗且充满弹力，马身实净外观省镜，论态出色。
「雪茄福星」戴头罩由班德礼跳一段，缰口敏感小心翼翼操控，力度好过之前，但仍说不上吸引。「快搏」戴头罩由黄宝妮跳一段，慢跳近乎踱步，步顺有力，马身喼得靓，老而未颓保养得宜。
「共创欢欣」戴头罩由助手跳一段，大旧饭唔算论尽，比前上力展现朝气，试闸见好有进步。「腾龙踏雪」戴头罩由助手跳两段，带点均速过步畅顺，力度神态俱一般，有质未熟。
「增旺」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，神态可以喼到身壮，上落不大。「翠湖烈风」戴头罩由奥尔民跳两段，扣住跳得唔快，步稳力度唔差，不过差点气势，不过不失。
「金狮大侠」戴头罩由助手跳一段，平稳走过而已，火力俱欠充裕，神色甚淡进度徘徊。「银光奔腾」戴头罩由助手跳两段，试得甚牵强，步欠开扬且口劲仍重，进步欠奉。
兆文
