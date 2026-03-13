内圈捕影│「安定神驹」步挺开扬

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「英雄豪杰」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，马身好靓开步轻爽，神态对办力度充足，老而弥坚保养得宜。

「天马行云」助手踱一圈，试来相当放松，情绪不断改善，马身收壮展现线条，神采奕奕展现朝气。

「同心同乐」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，马身保持壮健，新胜犹勇持续见好。

「时时精准」助手踱两圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，力度不弱正值勇境。

「安定神驹」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实毛色油润，确认上力。

「金快飞飞」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观好靓身壮色润，佳态保持。

「光年八十」助手踱一圈，神色好过之前，火气亦然有坠手感，马身实净毛色泽润，去番最佳时候。

「禾道丰」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水油润，落脚稳劲力不俗，胜后操足更加省镜。

「风起云涌」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极之省镜。

「魔法幻影」助手踱一圈，一贯抢口火喷喷，全程要紧缰捉到实，马身保持壮健，神生步爽上佳水准。

