Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「安定神驹」步挺开扬

晨操动态
更新时间：10:12 2026-03-13 HKT
发布时间：10:12 2026-03-13 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试不太多。

「英雄豪杰」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，马身好靓开步轻爽，神态对办力度充足，老而弥坚保养得宜。
「天马行云」助手踱一圈，试来相当放松，情绪不断改善，马身收壮展现线条，神采奕奕展现朝气。
「同心同乐」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快又有弹力，马身保持壮健，新胜犹勇持续见好。
「时时精准」助手踱两圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，力度不弱正值勇境。
「安定神驹」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实毛色油润，确认上力。

「金快飞飞」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观好靓身壮色润，佳态保持。
「金快飞飞」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观好靓身壮色润，佳态保持。

「金快飞飞」助手踱两圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽朝气勃勃，外观好靓身壮色润，佳态保持。
「光年八十」助手踱一圈，神色好过之前，火气亦然有坠手感，马身实净毛色泽润，去番最佳时候。
「禾道丰」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水油润，落脚稳劲力不俗，胜后操足更加省镜。
「风起云涌」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色极之省镜。
「魔法幻影」助手踱一圈，一贯抢口火喷喷，全程要紧缰捉到实，马身保持壮健，神生步爽上佳水准。

谢锋

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
18小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
16小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
20小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
13分钟前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
2小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
20小时前