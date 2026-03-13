晨光追击│ 「醒目高球」誉满栏边

周一出跳马向来甚多，包括多匹明晚谷战参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「价值传承」戴眼罩由潘顿跳两段，走势硬朗且充满弹力，戴上眼罩后更集中更醒神，状态亦勇。

「年年友福」戴头罩由麦文坚跳两段，表现主动心火涌现，身色都靓，状态一直见好。

「岚臣」戴头罩由助手跳两段，毛色一向淡淡哋，仍具朝气，力度保持有余，状态平稳。

「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，聚精会神步挺爽劲，新胜马比前更淡定持续进步。

「富国兄弟」戴头罩由助手跳两段，一向内敛，步爽马身喼得靓，论态保持有余。

「醒目高球」戴头罩由助手跳两段，唔再心急亦再无竖尾，勇熟倍添誉满栏边。

「凯明神驹」戴头罩由希威森跳两段，灰马仔身结实，神态活跃步硬朗，早课有好感。

「天威」戴头罩由助手跳两段，一贯卖力肯走，力度颇足够，外观亦唔错，惜操好赛劣。

「赤海」戴眼罩及头罩由潘顿跳一段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够润泽，状态比前更好。

「浪漫战神」(图) 戴头罩由潘顿跳两段，一贯漫不经心，步顺马身够轻，论态对办。

「自动自觉」戴头罩由梁家俊跳两段，神闲气走步挺力劲，马身喼得靓勇况保持。

「状元及第」戴眼罩由助手跳两段，半推半就完成，然而神色唔淡，落脚轻快愈老愈坚。

「路路劲」戴头罩由助手跳两段，惯例有啲急口，马身好粗壮，力度不断增强，状态已起。

「包装明将」戴头罩由蔡明绍跳三段，无急口顺畅完成，出脚俐落咬地，保持上佳进度。

「加州勇胜」戴眼罩及头罩由助手跳两段，单薄马身喼得靓无瘦，神态活跃朝气勃勃。

「文武全能」戴头罩由潘明辉跳两段，无咁论尽动作无咁大，展步开扬力度又够，仗比仗好。

「吉星骑士」戴头罩由助手跳两段，走势顺畅神情集中，步顺弹力够，已在勇境。

