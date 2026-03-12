Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「金快飞飞」更进一步

晨操动态
更新时间：00:15 2026-03-12 HKT
发布时间：00:15 2026-03-12 HKT

昨朝出跳的参战马尚算不少，而且有唔少弗马，当中不乏精彩镜头，现将操练报导过程如下。

「天马行云」戴头罩由希威森跳两段，再无抢口表现规矩，力度也不断增强，早熟大有进展。「电讯巴打」戴头罩由钟易礼跳两段，老马识留力论态极佳，精神饱满出脚爽朗。

「金快飞飞」助手拍「太胜驹」跳两段，戴头罩及鼻箍，强劲追上充满朝气，身喼得壮，火力再增强，更进一步。「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼朝气勃勃。

「隋我同来」戴头罩由副练跳两段，步挺急劲有力，回程时担高马头，样子极之神气。「午夜快车」助手跳一段，大旧饭唔重身，聚精会神步挺爽劲有力，甚有好感。

「风起云涌」戴眼罩及头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，锐不可挡。「三甲之星」戴头罩由田泰安跳三段，健步如飞走势爽劲有力，身壮肌肉起展，不断转好。

十二神将神态活跃

「十二神将」戴眼罩及头罩由班德礼跳两段，用暗力拉实，暗火涌现神态活跃，具备争胜水准。「精英雄心」戴头罩由廖康铭跳三段，步幅开得好阔又够劲，表现精神爽利，双目有神，蓄势待发。

「确好劲」戴头罩由巴度跳三段，愈见乖巧唔再抢口，神态轩昂展现朝气，且外观靓到不得了。「魔法速递」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，火力一直唔错，身壮色润老而未颓。

「英雄豪杰」戴头罩由周俊乐跳两段，暗火涌现跃跃欲试，老马有火现象，走势又够爽劲。「开心宇宙」戴眼罩及头罩由助手跳两段，含枚俯首轻松完成，落脚稳力贯注，身壮毛色悦目。

「坚先生」戴头罩由田泰安跳两段，出脚顺畅有力，马身已收靓无肥态，早熟马进度理想。

兆文
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
8小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
12小时前
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
影视圈
13小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
13小时前
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
8小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪
即时国际
6小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
9小时前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
4小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
5小时前