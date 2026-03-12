晨光追击│「金快飞飞」更进一步

昨朝出跳的参战马尚算不少，而且有唔少弗马，当中不乏精彩镜头，现将操练报导过程如下。

「天马行云」戴头罩由希威森跳两段，再无抢口表现规矩，力度也不断增强，早熟大有进展。「电讯巴打」戴头罩由钟易礼跳两段，老马识留力论态极佳，精神饱满出脚爽朗。

「金快飞飞」助手拍「太胜驹」跳两段，戴头罩及鼻箍，强劲追上充满朝气，身喼得壮，火力再增强，更进一步。「雷神太保」戴眼罩及头罩由助手跳一段，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼朝气勃勃。

「隋我同来」戴头罩由副练跳两段，步挺急劲有力，回程时担高马头，样子极之神气。「午夜快车」助手跳一段，大旧饭唔重身，聚精会神步挺爽劲有力，甚有好感。

「风起云涌」戴眼罩及头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，锐不可挡。「三甲之星」戴头罩由田泰安跳三段，健步如飞走势爽劲有力，身壮肌肉起展，不断转好。

十二神将神态活跃

「十二神将」戴眼罩及头罩由班德礼跳两段，用暗力拉实，暗火涌现神态活跃，具备争胜水准。「精英雄心」戴头罩由廖康铭跳三段，步幅开得好阔又够劲，表现精神爽利，双目有神，蓄势待发。

「确好劲」戴头罩由巴度跳三段，愈见乖巧唔再抢口，神态轩昂展现朝气，且外观靓到不得了。「魔法速递」戴头罩由助手跳两段，重口马捉实侧住头走，火力一直唔错，身壮色润老而未颓。

「英雄豪杰」戴头罩由周俊乐跳两段，暗火涌现跃跃欲试，老马有火现象，走势又够爽劲。「开心宇宙」戴眼罩及头罩由助手跳两段，含枚俯首轻松完成，落脚稳力贯注，身壮毛色悦目。

「坚先生」戴头罩由田泰安跳两段，出脚顺畅有力，马身已收靓无肥态，早熟马进度理想。

兆文

