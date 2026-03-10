Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「风采人生」方仔跟出入

晨操动态
更新时间：15:45 2026-03-10 HKT
发布时间：15:45 2026-03-10 HKT

潘大衞今季来港客串，可惜跑了半季最终零W收场，成为出赛次数最多但庶头马的公司骑师，虽然一场头马都赢唔到，但佢都留低了不少宝藏马，事关最近有唔少佢季内骑过的赛驹，换人都跑得好，今战有匹「风采人生」固然要睇好，况且今朝出试方嘉柏都跟出跟入。

巫厩孖宝乐仔必搏命

今朝周俊乐同巫伟杰曾企埋倾了唔短时间。
数到今季告东尼奖热门，不少人都睇好周俊乐，此位华将骑功大爆发，头马数字已升到廿八W，以其气势只要在余下日子保持成绩，有望首次夺得殊荣，今次乐仔不乏实力坐骑，其中「拣马之皇」同「浪漫老挝」最要留神，皆因今朝乐仔同巫伟杰曾企埋倾了唔短时间。

航哥机坪接一对弗马

今朝「北地烈马」及「谦谦君子」出试后叶楚航到机坪接马，动态肉紧。
叶楚航早前在马房团年饭活动表示旗下马多已热身上力，季中必会全力反扑，练者继刚周日凭「举步生风」赢马后，今次谷夜派八驹搏杀格，当中新胜犹勇的「北地烈马」及连仗上名的「谦谦君子」俱要格外留神，事实上，这对马今朝出试后练者到机坪接马，动态肉紧。

阿丁阿金密密咬耳仔

今朝丁冠豪同金诚刚一再出双入对倾过唔停。
丁冠豪今个月二十二号将有「小鸟天堂」，孖住何泽尧冲打吡大赛，至于今次谷夜则与金诚刚拍住上，当中「前卫火影」早前在骑者胯下爆出大冷W，今战返胜途出击必有把握，另骑练尚合作「皇金合」及「大浪园田」两驹，更吸引今朝呢对骑练一再出双入对倾过唔停。

