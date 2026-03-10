内圈捕影│「前卫火影」跑姿顺畅

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「辣得金」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓呈现条线美，双目炯炯有神，充满朝气论态出色。「前卫火影」助手踱一圈，变得收敛接受操控，跑姿顺畅落脚轻巧，外观亦驷正，充满好感更胜前时。

「香港神驹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，有番啖火坠手起劲，重现最佳勇态。「时间宝」金诚刚踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气有增无减，胜后操足再进一步。

「钫糖武士」助手踱两圈，大大步试得轻松，步顺爽劲神态畅旺，身壮实净毛色悦目，老马保养出色。「中环精英」助手踱一圈，小心按实顺走，神情专注目光集中，火力比前时好，朝气勃勃确认复苏。

「千杯不醉」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺急劲力度充沛，佳态保持有余。「好好恋爱」助手踱一圈，无时无刻想抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身好靓神态昂扬，走势又够爽劲。

活力精神运步如轮

「活力精神」神采奕奕，力度充沛暗火展现。

「玛瑙」助手踱一圈，晨课表现一向收敛，论态极之出色，身轻力足步伐爽朗，身壮毛色复现光泽。「活力精神」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充沛暗火展现，马身壮得很，活力充沛一直见好。

谢锋