沙田早晨│潘顿宠爱「红钱到」

踏入二六年，吕健威不停赢马，暂已狂扫廿二W，头马累积至三十四场，进占龙虎榜第五位，再次向冲冠之路进发。

今战吕厩出马贵精不贵多，最看好当然是「红钱到」，赢马后操到足，继续配潘顿人强马壮，至吸引系今朝潘顿到场即亲自主试，重视到极。

蔡约翰跟实俏眼光

「俏眼光」今朝出跳时蔡约翰跟出跟入，其他马匹并无此待遇。

蔡约翰贵为十三届冠军练马师，昨日赢「安都」便尽显功架，过往呢只马跑法被动，刚啱居然可抢前放到，同时为幕后带来特别奖金。

周三蔡厩出马多匹，当然继续追捧，尤其系「俏眼光」最要留意，除了变招改攻谷草，今朝出跳时练者更跟出跟入，其他马匹并无此待遇，值得存记。

韦达追问两驹近况

「天火同心」和「八心之星」今朝出跳后韦达向两位鞍上人追问两驹情况。

早前足足守斋两个月的韦达，上周三终于赢马打破闷局，仲要赢够两场起孖，今次谷战继续大军压境，出马多达七匹声势浩大，绝对有追捧必要。其中两匹冷门「天火同心」和「八心之星」今朝出跳更极具睇头，皆因韦达走去马房大闸口接马，仲罕见向两位鞍上人追问两驹情况。

航哥森仔倾陆小凤

「陆小凤」今朝出跳后，希威森同叶楚航坐埋倾咗好耐。

「举步生风」昨日配潘顿大热取胜，叶楚航表示本打算在三月十六日启程前往杜拜，由于中东局势未明朗，今周先会有定案。至于今朝航哥最紧张就系「陆小凤」，五点四十四分由希威森出跳，当时练者睇到眼都唔眨，之后希威森到烽火台休息时，两人更坐埋倾咗好耐。

纶仔换帽笠醒神

今朝杨明纶特意走到烽火台揾叶楚航倾谈，详细汇报「爱国者」同「运来勇士」进度。

讲开叶厩马，不妨讲吓「爱国者」同「运来勇士」，今朝交由杨明纶亲试，走势好唔好见仁见智，但纶仔打扮甚有新意，皆因换了一顶浅蓝色配以白色大星的帽笠操马，非常醒神。及后纶仔的举动亦有睇头，因为特意走到烽火台揾航哥倾谈，详细汇报两驹进度。

前卫火影埋门跳少见

「前卫火影」今朝课后丁冠豪赶到机坪接马，更落埋手检视此驹蹄甲。

每个马房都有特定操练模式，好似丁厩参战马进行试跑，大多在赛前五至六日进行，极少在埋门两日出跳，所以「前卫火影」留待今朝才快试，此一举动并非等闲。而丁冠豪亦一贯肉紧，课后赶到机坪接马，更落埋手检视此驹蹄甲，足见重视。