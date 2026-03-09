Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「宝进」力度充沛

晨操动态
更新时间：15:30 2026-03-09 HKT
发布时间：15:30 2026-03-09 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「喵喵怪」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境体力充沛。「宝进」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气。

「中国心」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，外观仍靓马身实净，伤愈对办神采奕奕。「开心乐园」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身结实毛色润泽，火力持续增强，去番最佳时候。

「北地烈马」助手踱一圈，淡淡定走过，马身茁壮毛水润泽，落脚够劲力度未减，新胜犹勇未见低落。「星运少爵」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，观感不逊赢马时候。

康昌之星暗火展现

「康昌之星」神情专注目光如炬，勇态保持有余。
「康昌之星」神情专注目光如炬，勇态保持有余。

「康昌之星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身依旧咁靓，神态活跃暗火展现，勇态保持有余。「活力精神」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，全程试来从容不迫，马身仍壮毛色靓，状态一直出色。

「风采人生」助手踱两圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神色甚佳火气又好，充满好感。「亚机拉」钟易礼踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色靓马身又壮，有进无退气势劲。

谢锋

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
8小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
5小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
7小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
4小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
11小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
2026-03-08 16:30 HKT