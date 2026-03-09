内圈捕影│「宝进」力度充沛

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「喵喵怪」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境体力充沛。「宝进」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气。

「中国心」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，外观仍靓马身实净，伤愈对办神采奕奕。「开心乐园」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身结实毛色润泽，火力持续增强，去番最佳时候。

「北地烈马」助手踱一圈，淡淡定走过，马身茁壮毛水润泽，落脚够劲力度未减，新胜犹勇未见低落。「星运少爵」助手踱两圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，观感不逊赢马时候。

康昌之星暗火展现

「康昌之星」神情专注目光如炬，勇态保持有余。

「康昌之星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，马身依旧咁靓，神态活跃暗火展现，勇态保持有余。「活力精神」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，全程试来从容不迫，马身仍壮毛色靓，状态一直出色。

「风采人生」助手踱两圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神色甚佳火气又好，充满好感。「亚机拉」钟易礼踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色靓马身又壮，有进无退气势劲。

谢锋