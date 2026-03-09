晨光追击│「时间宝」气势正盛

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「鼓浪高升」周俊乐跳两段，脚法唔好睇，但好轻身力充裕，仍在上佳水准。「运来勇士」杨明纶跳两段，一贯卖力抢走，神态比前时好，力度亦唔错。

「钫糖武士」戴头罩由黄智弘跳三段，慢速完成用力不多，纤瘦马唔瘦，上落不大。「追风」戴头罩由潘明辉跳两段，马身依然几靓，神态对办，抖够操足有起色。

「安康万里」戴头罩由周俊乐跳两段，向来唔会展现锋芒，论态仍理想身壮色润。「极速满贯」助手跳一段，中年马坠手火猛好现象，双目有神呈现朝气。

「红钱到」戴头罩由潘顿跳两段，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼朝气勃勃，有进无退。「时间宝」戴头罩由助手跳三段，走势顺畅气宇轩昂，展步俐落神态畅旺，气势正盛。

「不同世界」何泽尧跳两段，威风凛凛充满朝气，尚要坠手起劲火气极佳。「松啲」布文跳两段，规矩得多，无再岳头岳脑，力度亦增强唔少。

「安帝」戴头罩由助手跳两段，淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓线条展现。「泰泰精神」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，正值勇境。

「满洛城」戴头罩由班德礼跳两段，神情专注步伐稳健，力度愈见提升，持续有进。「猎宝勤」戴眼罩及头罩由助手跳两段，依旧急劲有火有力，马身喼得壮未见疲态。

「智勇名驹」戴头罩由希威森跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度相当不俗余具好感。「有你有我」助手草地跳两段，步顺轻快身壮结实，神色又好近况对办。

兆文

