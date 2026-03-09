内圈捕影│「中环精英」暗火展现

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报道如下。

「闪电星福」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有线条美，火气唔差神色亦然，体力充沛无走样。「中环精英」助手踱一圈，小心按实顺走，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，朝气勃勃重拾勇态。

「精彩福星」助手踱一圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神态活跃朝气旺盛，正值勇境未见疲态。「满洛城」助手踱一圈，细马身壮实净，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又够硬净，持续进步状态到位。

「奋斗辉煌」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，弗开保持水准。「竞骏非凡」助手踱一圈，出脚轻快弹力够，马身靓好实净，毛色靓番复现光泽，更重要坠手火气好番。

「俏眼光」助手踱一圈，神情专注目光如炬，外观靓全身肌肉，火气有增无减，持续勇锐精力充沛。「机械骑士」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，试闸出色重踏正轨。

英骏飞驹有火有力

「英骏飞驹」助手踱一圈，出脚力度贯注，神态极之活泼，有火有力威风澟澟，弗到漏油有进无退。「维港激流」助手踱一圈，力度依然充沛，细马身好实净，走势硬朗步挺劲度够，状态仍勇朝气勃勃。

谢锋