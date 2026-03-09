Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「随缘得胜」走势顺畅

晨操动态
更新时间：00:30 2026-03-09 HKT
发布时间：00:30 2026-03-09 HKT

虽然是周日晨课，但昨朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「宝进」戴头罩由助手跳一段，用暗力拉实，身壮色润神态活跃，操足仍具好感。「随缘得胜」助手跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身扎实毛色又靓。

「活力精神」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，观感不逊赢马时候。「浪漫老挝」助手跳两段，戴头罩及面箍，有番坠手感老马好事，毛色淡淡哋则一向如此，毋须介意。

中国心步挺力劲

「中国心」扣住而驰火力未减半分，依然勇锐。
「中国心」扣住而驰火力未减半分，依然勇锐。

「中国心」戴头罩由助手跳一段，扣住而驰火力未减半分，步挺力劲身够粗壮，依然勇锐伤愈醒神。「亚机拉」戴头罩由助手跳两段，神色专注目光锐利，灰马身壮实净，佳态保持无走样。

「喵喵怪」助手跳两段，戴头罩、面箍及鼻箍，走势硬朗且充满弹力，马喼得靓展现线条，依然省镜。「大数据」助手拍「天福」跳两段，带点均速但过步畅顺，神采奕奕展现朝气，外观亦省镜。

「千杯不醉」戴头罩由希威森跳两段，步幅开得好阔又够劲，过终点之后继续想冲，火气好到不得了。「天天友福」戴头罩由助手拍「洛河」跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，火力俱佳正值勇境。

「飚志」戴头罩由助手跳一段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气步挺爽劲。「玛瑙」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态活跃复现起色。

「辣得金」戴头罩由助手跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火气相当不俗，论态极之出色。「喆喆友福」戴头罩由助手跳两段，聚精会神唔再郁身郁势，身壮色润外观企理，渐入佳境。

兆文

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
12小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
10小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
12小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
19小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
12小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
15小时前
逐玉｜张凌赫、田曦薇「假婚真爱」 剧情懒人包、角色介绍、5大看点
逐玉｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点 张凌赫、田曦薇「假婚真爱」
影视圈
15小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT
白色衣服泛黄洗不掉？清洁达人教「三宝配方」去除顽固污渍 加入小苏打更除臭？
白色衣服泛黄洗不掉？清洁达人教「三宝配方」去除顽固污渍 加入小苏打更除臭？
食用安全
13小时前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
7小时前