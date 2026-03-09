晨光追击│「随缘得胜」走势顺畅

虽然是周日晨课，但昨朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「宝进」戴头罩由助手跳一段，用暗力拉实，身壮色润神态活跃，操足仍具好感。「随缘得胜」助手跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身扎实毛色又靓。

「活力精神」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，观感不逊赢马时候。「浪漫老挝」助手跳两段，戴头罩及面箍，有番坠手感老马好事，毛色淡淡哋则一向如此，毋须介意。

中国心步挺力劲

「中国心」戴头罩由助手跳一段，扣住而驰火力未减半分，步挺力劲身够粗壮，依然勇锐伤愈醒神。「亚机拉」戴头罩由助手跳两段，神色专注目光锐利，灰马身壮实净，佳态保持无走样。

「喵喵怪」助手跳两段，戴头罩、面箍及鼻箍，走势硬朗且充满弹力，马喼得靓展现线条，依然省镜。「大数据」助手拍「天福」跳两段，带点均速但过步畅顺，神采奕奕展现朝气，外观亦省镜。

「千杯不醉」戴头罩由希威森跳两段，步幅开得好阔又够劲，过终点之后继续想冲，火气好到不得了。「天天友福」戴头罩由助手拍「洛河」跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，火力俱佳正值勇境。

「飚志」戴头罩由助手跳一段，规矩得多，无再岳头岳脑，充满朝气步挺爽劲。「玛瑙」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态活跃复现起色。

「辣得金」戴头罩由助手跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，火气相当不俗，论态极之出色。「喆喆友福」戴头罩由助手跳两段，聚精会神唔再郁身郁势，身壮色润外观企理，渐入佳境。

兆文