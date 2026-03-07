Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│桂神安仔一再密密斟

晨操动态
更新时间：15:45 2026-03-07 HKT
发布时间：15:45 2026-03-07 HKT

田泰安滞留杜拜期间，归期一直未定，刚周一报名时，桂福特安排四驹由田泰安执缰，练者表明不会在排位之前找补替骑师，静待爱将返港，田泰安最终安全到埗，他按计划为桂厩四驹效力，练者显然踌躇满志，而今朝安仔同桂神一再密密卙，动态亦好积极。

勇者无敌韦达好积极

「勇者无敌」今朝操练后韦达立即走落机坪大闸口等马。

韦达早前曾陷十七期不胜闷局，幸好刚战终于赢马更起孖，唔讲唔知，韦达季内赢了十三场头马，原来仲未赢过泥地，今期「勇者无敌」能否打破盲门数据不得而知，不过最近试泥闸跑第二进步不少，加上今朝操练后韦达立即走落机坪大闸口等马，绝对有捧场必要。

非凡时刻阿廖要交代

今朝「非凡时刻」课后廖康铭第一时间向鞍上人追问肉紧到爆。

「非凡时刻」过往大多采用放鸢战术，近两仗却尝试稍留追赶，效果却是愈来愈好，例如上仗纵使大半程走三叠蚀位，最终只影相不敌虽败犹荣，今次强势再来放心追捧，尤其今朝纵使只到内圈出试，廖康铭依然课后赶去机坪接马，第一时间向鞍上人追问肉紧到爆。

火焰闪烁希斯跟出入

「火焰闪烁」今朝操练前后希斯都到机坪主持大局。

「火焰闪烁」由于台前幕后一心挑战打吡，因此急急再跑抢分，论马的确能力不俗，近仗一再跑近，上仗排大外档仅以马颈位饮恨，至于连场硬仗亦不用担心，因为近日安排出试，每课试来精神奕奕毫无疲态，今朝更充满搏杀动静，操练前后希斯都到机坪主持大局。

