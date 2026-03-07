Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「显胜高升」神生步爽

晨操动态
更新时间：15:15 2026-03-07 HKT
发布时间：15:15 2026-03-07 HKT

今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。

「日出东方」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收得更壮，进度理想。「熊当当」助手踱一圈，毛色悦目立立令，大马极之轻身，暗火展现展现朝气，抖够操足佳态洋溢。

「显胜高升」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽力度贯注，状态愈磨愈利。「飞云」黄智弘踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，火气亦相当唔错，观感不逊赢马时。

「手到再来」助手踱一圈，神态活泼醒番好多，马身实净展现线条，走势硬朗劲度不弱，重新振作。「龙之尊」助手踱一圈，愈见收敛唔再急口，跑姿顺畅落脚轻巧，马身粗壮毛色润泽，已具备争胜水准。

骏步腾飞步伐硬朗

「骏步腾飞」神态生猛火气好，状态好到不得了。
「骏步腾飞」神态生猛火气好，状态好到不得了。

「盈好威枫」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，勇态保持有余。「骏步腾飞」助手踱一圈，马身粗壮成身肌肉，步伐硬朗劲度足够，神态生猛火气好，状态好到不得了。

「安都」助手踱一圈，淡淡定展现朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色仍靓，打仔恶马长期勇锐。「信心星」助手踱两圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，保持勇健毫无疲态。

谢锋
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:18
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
5小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
7小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
02:02
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
19小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:39
伊朗局势｜杜拜国际机场传爆炸声 伊朗总统道歉并称暂停施袭邻国｜持续更新
即时国际
23分钟前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
9小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
陈自瑶牵手内地爆红KOL掀讨论 网民羡慕近距离互动接触：人妻好正
影视圈
6小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
俄罗斯向伊朗提供重要军事情报，助精准轰炸美军基地。
伊朗局势︱外媒：俄罗斯提供关键情报　助伊朗精准轰炸美军基地及使馆
即时国际
6小时前