内圈捕影│「显胜高升」神生步爽
更新时间：15:15 2026-03-07 HKT
发布时间：15:15 2026-03-07 HKT
发布时间：15:15 2026-03-07 HKT
今朝内圈有甚多参战马出试，勇马比比皆是，现将操练报导如下。
「日出东方」助手踱一圈，表现极之放松，汗湿唔多，神态专注目光集中，马身收得更壮，进度理想。「熊当当」助手踱一圈，毛色悦目立立令，大马极之轻身，暗火展现展现朝气，抖够操足佳态洋溢。
「显胜高升」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽力度贯注，状态愈磨愈利。「飞云」黄智弘踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，火气亦相当唔错，观感不逊赢马时。
「手到再来」助手踱一圈，神态活泼醒番好多，马身实净展现线条，走势硬朗劲度不弱，重新振作。「龙之尊」助手踱一圈，愈见收敛唔再急口，跑姿顺畅落脚轻巧，马身粗壮毛色润泽，已具备争胜水准。
骏步腾飞步伐硬朗
「盈好威枫」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，勇态保持有余。「骏步腾飞」助手踱一圈，马身粗壮成身肌肉，步伐硬朗劲度足够，神态生猛火气好，状态好到不得了。
「安都」助手踱一圈，淡淡定展现朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色仍靓，打仔恶马长期勇锐。「信心星」助手踱两圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，保持勇健毫无疲态。
谢锋
最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
5小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
2026-03-06 12:26 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT