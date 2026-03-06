沙田早晨│「闪电武士」骑练倾唔停
更新时间：15:45 2026-03-06 HKT
发布时间：15:45 2026-03-06 HKT
发布时间：15:45 2026-03-06 HKT
今朝是希斯马房主课期，自然火力全开，九匹参战马有七匹到大圈快跳，包括由艾道拿出试的「闪电武士」，特别提到此驹，因为希斯表现落力，出跳时走上烽火台二楼督操，跟手再到机坪接马，而当时阿拿作出详细汇报，两人倾谈五分钟未够，之后又上烽火台继续倾。
祥胜力驹声仔好畀面
由于今朝从化有多组试闸，故此不少骑师都北上，甚少在沙田晨课出现，就算有到的也操马不多，好似霍宏声仅为两匹马操练，其中更只有「祥胜力驹」是周日参战分子，重视程度尽显一二，再看刚战同主「祥胜将军」加盟廖厩立即建功，今次轮到前驹赢马确唔出奇。
最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT