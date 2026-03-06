沙田早晨│「闪电武士」骑练倾唔停

今朝是希斯马房主课期，自然火力全开，九匹参战马有七匹到大圈快跳，包括由艾道拿出试的「闪电武士」，特别提到此驹，因为希斯表现落力，出跳时走上烽火台二楼督操，跟手再到机坪接马，而当时阿拿作出详细汇报，两人倾谈五分钟未够，之后又上烽火台继续倾。

祥胜力驹声仔好畀面

今朝霍宏声出现亲操「祥胜力驹」。

由于今朝从化有多组试闸，故此不少骑师都北上，甚少在沙田晨课出现，就算有到的也操马不多，好似霍宏声仅为两匹马操练，其中更只有「祥胜力驹」是周日参战分子，重视程度尽显一二，再看刚战同主「祥胜将军」加盟廖厩立即建功，今次轮到前驹赢马确唔出奇。

