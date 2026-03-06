内圈捕影│「天下宠儿」火气充裕

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「天下宠儿」助手踱一圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮呈现条线美，操足蓄势待发。「志醒大将」助手踱一圈，表现愈见放松，汗湿唔多神态专注，马身收壮力度再增强，确认踏上正轨。

「马驰登」助手踱一圈，肉身大马已减磅，马身收实无肥态，跨步开扬力度贯注，热身转好上火上力。「星际快车」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，愈赢愈有气势。

「天然数字」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若展现朝气，身靓色润力度充足，保持理想进度。「乐胜天下」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又够壮，依然省镜无疲态。

怡昌光辉走势硬朗

「怡昌光辉」助手踱一圈，淡淡定展现朝气，走势硬朗步挺开扬，灰马身实净现线条，正值上佳水准。「捷威」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控表现好，身收靓无肥态，进度出色极具好感。

「劲勇皇驹」助手踱一圈，赢开充满了气势，神情专注目光如炬，身好靓全身肌肉，毛色悦目立立令。「魅力宝驹」助手踱一圈，大大步试得轻松，步顺爽劲神态对办，多跑下身喼得靓，老马保养得宜。

谢锋