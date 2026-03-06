晨光追击│「焦点」四蹄尽展
更新时间：15:00 2026-03-06 HKT
发布时间：15:00 2026-03-06 HKT
发布时间：15:00 2026-03-06 HKT
今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练报导过程如下。
「共享富裕」戴头罩由助手跳三段，聚精会神步挺爽劲有力，但火气可以再好，始终伤愈不久。「焦点」助手跳两段，走势硬净劲度充裕，四蹄尽展弹力十足，双目有神，弗到不得了。
「祥胜力驹」戴头罩由霍宏声跳两段，依旧急劲有火有力，马身喼得靓，转仓操足有进无退。「飞云」戴头罩由助手跳一段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，论态极出色。
「太阳勇士」戴头罩由助手跳一段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，打仔马长期呈勇。「荣利双收」戴头罩由助手跳一段，按慢轻抒步头，朝气勃勃步挺轻巧，马身好壮好实净。
「光年魅力」助手跳两段，扣住均速完成，目光锐利展现气势，身胀卜卜，毛色充满光泽。「旺旺嘉驹」戴头罩由副练跳两段，步幅开得好阔又够急劲，马身更见结实，毛色悦目金光闪闪。
「好友心得」戴头罩由班德礼跳一段，按住走姿态轻松，不过火气明显回落，锐气已泄。「紫荆拼搏」戴头罩由助手跳两段，步顺力度不弱，马身比前札实，神采奕奕观感讨好。
「闪电武士」戴头罩由艾道拿跳两段，进度仲系平淡，力度极之普通，出脚欠劲欠俐落。「龙之尊」戴头罩由助手跳两段，肯走唔懒散，而且够轻身，神态活跃进度转好。
莲冠皇走势爽劲
「莲冠皇」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，细马身壮肌肉起展，神采奕奕正值勇境。「幸运胜利」戴头罩由助手跳一段，试得甚牵强，步欠开扬神色又淡，进度平凡。
兆文
最Hit
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
2026-03-05 13:49 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT