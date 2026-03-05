沙田早晨│老蔡一对马充满睇头

蔡约翰每朝都会现身督操，一定踏住单车，一定同副练周耀麟出双入对。然而昨朝五点四十五分，当「绿野飞驰」同「魅力宝驹」一先一后出跳时候，老蔡却只单独一个出现睇马，为何如此不得而知，只是之后赶去机坪再次观察马匹，跟手再跟埋呢对马返仓好肉紧。

「日出东方」家俊够详细

今季梁家俊成绩唔错，更是季内首位胜出级际赛的本地骑师，而近日更传来好消息，因为他和太太再次造人成功，将会增添一位家庭成员，为揾奶粉钱，家俊阵上当然要更加卖力。正如昨朝为「日出东方」出跳时表现肉紧，除了到场立即出试，课后更详细向罗富全汇报。

「马驰登」阿黎东奔西跑

为期三日的二六年殷利殊精选周岁马拍卖会，不少练马师都有飞去澳洲入货，所以近日晨课显得较冷清。比较特别是黎昭升，未有去澳洲买马，连日都现身积极督操，昨朝「马驰登」出跳尤其紧张，出跳时走上烽火台二楼睇走势，课后立即赶去机坪接马后，更向鞍上人追问。

「常尝发财」纶仔多动静

「常尝发财」上仗转战泥地入位效果理想，原本二月八日再度出战，却因为受伤退出，睇番翌日已复课，自此例课无缺，足见伤患只是小问题。昨朝出跳亦表现出色，聚精会神且有火有力，更吸引鞍上人杨明纶，出试期间一再拍马颈鼓励，操后同丁冠豪仲倾好长时间。