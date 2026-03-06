Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│ 「包装福星」全面回勇

晨操动态
更新时间：02:03 2026-03-06 HKT
发布时间：02:03 2026-03-06 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上出跳马甚踊跃，不乏周日参战勇马，摘录如下。

「手机表霸」戴头罩由助手跳两段，一贯坠手起劲火气旺盛，马身毛色皆靓，状态未见低落。「双星报喜」戴头罩由巴度跳两段，轻描淡写完成，马身喼得靓，近况仍惹好感。

  「常尝发财」戴头罩由杨明纶跳两段，神色专注出脚爽劲有力，马身实净充满好感。「旋风传奇」戴头罩由助手跳两段，出脚俐落呈现朝气，外观又省镜，状态正值勇境。

  「包装福星」戴头罩由助手跳两段，快开神生步爽，力度亦好过之前，全面回勇。「侦探传奇」戴头罩由巴度跳两段，愈见淡定走势流畅，毛色立立靓观感不俗。

  「八仟财升」戴头罩由助手跳两段，唔懒肯走属好现象，尚要步轻有弹力，神采奕奕状态续进。「赢得自然」戴头罩由周俊乐跳两段，落脚轻快有力，神色无之前般黯淡，观感胜前。

  「晶晶日上」戴头罩由助手跳两段，展步开扬力度唔错，神色甚佳，确认重踏正轨。「怡昌光辉」戴头罩由助手跳一段，灰马身壮实净，暗火涌现朝气勃勃，保持勇态。

「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，赢开有势，步劲力度贯注，而且成熟程度大增，勇况十足。
「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，赢开有势，步劲力度贯注，而且成熟程度大增，勇况十足。

  「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，赢开有势，步劲力度贯注，而且成熟程度大增，勇况十足。「星际快车」助手跳两段，无转脚但力度未减，马身喼得靓，保持赢马勇态。 

  「绿茵明珠」戴头罩由何泽尧跳两段，仍有少少心急，但马身愈收壮更现线条，状态初起阶段。「爆出美丽」副练跳两段，沿内栏快开，火力够开步硬朗，仍在上佳水准。

  「不劳而获」戴头罩由助手跳两段，急口马有进展，无抢口试得规矩，观感胜前。「天下宠儿」戴头罩由廖康铭草地跳两段，四蹄尽展弹力十足，神态活跃现朝气，状态已在上佳水准。

  「志醒大将」助手草地跳两段，戴面箍，主动抢走火气极佳，马身够实净不断转好。

兆文

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
15小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
15小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
7小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
10小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
12小时前
六合彩｜连续3期无人中 头奖奖金2800万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖$2800万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
9小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
16小时前
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
影视圈
17小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
2026-03-04 16:30 HKT