晨光追击│ 「包装福星」全面回勇

一如平日的周四晨课，昨朝大圈上出跳马甚踊跃，不乏周日参战勇马，摘录如下。

「手机表霸」戴头罩由助手跳两段，一贯坠手起劲火气旺盛，马身毛色皆靓，状态未见低落。「双星报喜」戴头罩由巴度跳两段，轻描淡写完成，马身喼得靓，近况仍惹好感。

「常尝发财」戴头罩由杨明纶跳两段，神色专注出脚爽劲有力，马身实净充满好感。「旋风传奇」戴头罩由助手跳两段，出脚俐落呈现朝气，外观又省镜，状态正值勇境。

「包装福星」戴头罩由助手跳两段，快开神生步爽，力度亦好过之前，全面回勇。「侦探传奇」戴头罩由巴度跳两段，愈见淡定走势流畅，毛色立立靓观感不俗。

「八仟财升」戴头罩由助手跳两段，唔懒肯走属好现象，尚要步轻有弹力，神采奕奕状态续进。「赢得自然」戴头罩由周俊乐跳两段，落脚轻快有力，神色无之前般黯淡，观感胜前。

「晶晶日上」戴头罩由助手跳两段，展步开扬力度唔错，神色甚佳，确认重踏正轨。「怡昌光辉」戴头罩由助手跳一段，灰马身壮实净，暗火涌现朝气勃勃，保持勇态。

「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，赢开有势，步劲力度贯注，而且成熟程度大增，勇况十足。

「星际快车」助手跳两段，无转脚但力度未减，马身喼得靓，保持赢马勇态。

「绿茵明珠」戴头罩由何泽尧跳两段，仍有少少心急，但马身愈收壮更现线条，状态初起阶段。「爆出美丽」副练跳两段，沿内栏快开，火力够开步硬朗，仍在上佳水准。

「不劳而获」戴头罩由助手跳两段，急口马有进展，无抢口试得规矩，观感胜前。「天下宠儿」戴头罩由廖康铭草地跳两段，四蹄尽展弹力十足，神态活跃现朝气，状态已在上佳水准。

「志醒大将」助手草地跳两段，戴面箍，主动抢走火气极佳，马身够实净不断转好。

兆文