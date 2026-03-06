Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│ 「紫荆拼搏」步挺开扬

晨操动态
更新时间：00:02 2026-03-06 HKT
发布时间：00:02 2026-03-06 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。
「光年魅力」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，神采奕奕依然省镜。
「旺旺嘉驹」副练踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满霸气，态勇锋芒毕露。
「莲冠皇」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。
「紫荆拼搏」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态对办，饶惹好感。
「运筹帷幄」助手踱一圈，淡淡定走过，马身一直做得好靓，神态活跃暗火展现，展现朝气观感不差。

「烈焰光芒」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，保持极佳进度。
「烈焰光芒」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，保持极佳进度。

「烈焰光芒」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，保持极佳进度。
「祥胜力驹」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，转仓操足仍在勇境。
「天天耍乐」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色不逊胜时。
「隼风云」助手踱两圈，神情专注步挺开扬，马身收靓且全身肌肉，灰马毛色润泽，正值勇境誉满栏边。
「金钻精灵」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身仍壮毛色靓，朝气勃勃极之吸引。


谢锋

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
12小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
12小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
7小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
8小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
9小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
4小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
18小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
13小时前
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
前TVB「失婚咪神」转新Look博桃花？极低胸尽骚超立体白滑上围  新形象显减龄获赞
影视圈
6小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
8小时前