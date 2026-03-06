内圈捕影│ 「紫荆拼搏」步挺开扬

由于大多周日战驹都做最后试跑，故昨朝到内圈出试马不太多。

「光年魅力」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，神采奕奕依然省镜。

「旺旺嘉驹」副练踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满霸气，态勇锋芒毕露。

「莲冠皇」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。

「紫荆拼搏」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态对办，饶惹好感。

「运筹帷幄」助手踱一圈，淡淡定走过，马身一直做得好靓，神态活跃暗火展现，展现朝气观感不差。

「烈焰光芒」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足，保持极佳进度。

「祥胜力驹」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，转仓操足仍在勇境。

「天天耍乐」助手踱一圈，全程跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又薄皮，近况出色不逊胜时。

「隼风云」助手踱两圈，神情专注步挺开扬，马身收靓且全身肌肉，灰马毛色润泽，正值勇境誉满栏边。

「金钻精灵」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容，马身仍壮毛色靓，朝气勃勃极之吸引。



谢锋