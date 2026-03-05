Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「时时欢声」步顺轻快

晨操动态
更新时间：00:45 2026-03-05
发布时间：00:45 2026-03-05

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「剑无情」助手踱一圈，，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态活泼，持续见好无走样。「时时欢声」钟易礼踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身收壮毛色又靓，伤愈对办勇况已备。

「信心星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气仍盛，状态长期锐利。「后无来者」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，外观讨好够结实，坠手火气不俗，抖够操足极具好感。

「荣骏大道」助手踱两圈，试来淡淡定展现朝气，细细只身够壮，出脚轻快俐落，神态轩昂上佳水准。「晶晶日上」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现又够生猛，去番最佳时候。

「太阳勇士」助手踱一圈，一贯心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身仍壮好实净，长期呈勇体力充沛。「八仟财升」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，最重要走来神态轩昂，完全唔懒性，正值勇境相当吸引。

劲勇皇驹步顺力雄

「劲勇皇驹」全程担高头走相当神气，走势爽朗勇锐无比。

「怡昌光辉」副练踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮出脚又爽，今季最弗一次。「劲勇皇驹」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄走势爽朗，身又够壮实净，勇锐无比。

谢锋

