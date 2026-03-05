晨光追击│「马钱子」步挺爽劲

虽然一度雨势甚大，但昨朝仍有不少参战马出跳，更不乏勇马，现将操练报导如下。

「安遇」戴头罩由麦文坚跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，身壮毛色靓，勇况保持有余。「新力好」戴眼罩及头罩由蔡明绍跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，单讲状态一直在理想水平。

「马钱子」戴头罩由班德礼跳两段，聚精会神步挺爽劲有力，大马愈见轻身，保持上佳进度。「天然数字」戴头罩由何泽尧拍「无比小子」跳两段，走势硬朗且充满弹力，毛色比前更靓更润泽，愈来愈吸引。

快乐老挝朝气勃勃

「快乐老挝」步顺开扬有力，火气又好蓄势待发。

「经典多宝」艾兆礼跳两段，戴头罩及鼻箍，惯例头岳岳，落脚轻快力充裕，神态活跃现朝气，早熟上力。「快乐老挝」戴头罩由霍宏声跳两段，精神饱满朝气勃勃，步顺开扬有力，火气又好蓄势待发。

「熊当当」奥尔民跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，抖够操足佳态洋溢。「文采风流」助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，进度出色已在勇境。

「威威父子」戴眼罩由巴度跳两段，按住走姿态轻松，转仓后马身养壮好多，神采奕奕现朝气。「隼风云」金诚刚拍「瑰丽人生」助手跳三段，前驹戴面箍，轻松占取上风神态活跃，马身壮到不得了，去番最佳时候，后驹戴眼罩，力度好过之前，神色亦无咁淡，观感不俗。

「天天耍乐」戴头罩由助手跳两段，急口马全程捉实，出脚够咬地力度充裕，外观讨好皮光肉滑。「闪电武士」戴头罩由艾道拿跳一段，扣住尚算听话，亦唔算重身，不过劲度一般。

「运筹帷幄」戴头罩由助手跳两段，少少抢口可接受，姿态愈见吸引，身色都对办。

兆文