沙田早晨│「北海盗」小妹代操瞩目

黄宝妮养伤一段日子后，日前正式复课，但连日只为退役马操练，顺道锻炼自己身手，来到今朝小妹终于操番现役马，而且更为今次参战马「北海盗」在大圈踱步一圈，自然成为焦点，值得一提，此驹上仗回勇拚入三甲，赛前一日同样在大圈出试，今次可以话故技重施。

锐一桂神跟实显重视

「锐一」今朝出试前桂福特一直跟实，重视程度尽表无遗。

「锐一」转桂厩后至今七战有六次跑入前五名，演出准绳，再睇上季曾评四十分在潘顿胯下于五班田草千四米入Q，如今评三十六分转场跑谷草千二米，计数有赚，埋门潘顿亲自在草地快试亦够诚意，至于此驹今朝加课，出试前桂福特一直跟实，重视程度亦尽表无遗。

禾道威希斯罕见追问

「禾道威」今朝出试期间希斯在烽火台二楼睇实，课后更罕见地向鞍上人追问。

「禾道威」今次重返赢过的谷草二千二米，路程当然有把握得多，至于匆匆出战绝对唔担心，因为此驹今季不止一次一周跑两次，体力不用怀疑，至于今朝操练亦极具睇头，出试期间希斯在烽火台二楼睇实，课后并立即赶返机坪接马，更罕见地向鞍上人追问，动态积极。

川河动驹骑练又密斟

游达荣一连两朝揾钟易礼倾谈，「川河动驹」搏杀心意尽显。

「川河动驹」今季转投游廐，连番试准后，已在十二月尾赢马兼交出好时间，赢完后回一回气，系游厩惯常部署手法，上仗又再出击，可惜不敌「金牌活力」，今次同场对手尔尔，排五档亦好走形势大好，仲要今朝游达荣揾钟易礼倾谈，而这举动一连两朝出现，搏杀心意尽显。