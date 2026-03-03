内圈捕影│「锐一」跃跃欲试

今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「龙又生」助手踱一圈，小心翼翼按实，灰马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，持续进步精神爽利。「锐一」助手踱一圈，全程抢走跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，勇态保持有余。

「平海之星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色活跃火气旺盛，今季最弗一次。「风火猴王」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身收靓展现线条，力度亦增强不少，进度开始转好。

「快乐高球」助手踱一圈，大大步轻松完成，神色畅旺火力不差，肌肉结实毛色润泽，状态一直出色。「飞轮霸」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，步顺轻快弹力十足，依然省镜未见疲态。

飞马座精神爽利

「飞马座」步履轻盈又够爽劲，充满朝气正值勇境。

「加州活力」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，观感不逊赢马时。「飞马座」助手踱一圈，试来精神爽利，步履轻盈又够爽劲，外观讨好皮光玉滑，充满朝气正值勇境。

「相映红」助手踱两圈，充满了气势，全程岳高头走神态威武，马身保持壮健，弗到漏油气势如虹。「佳登」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，胜后更进相当吸引。

谢锋