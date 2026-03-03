Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「锐一」跃跃欲试

晨操动态
更新时间：15:15 2026-03-03 HKT
发布时间：15:15 2026-03-03 HKT

今朝有甚多战驹到内圈加课，勇马比比皆是，极多精彩镜头。

「龙又生」助手踱一圈，小心翼翼按实，灰马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，持续进步精神爽利。「锐一」助手踱一圈，全程抢走跃跃欲试，火气旺盛神态生猛，马身极壮又够薄皮，勇态保持有余。

「平海之星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身收靓全身肌肉，神色活跃火气旺盛，今季最弗一次。「风火猴王」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身收靓展现线条，力度亦增强不少，进度开始转好。

「快乐高球」助手踱一圈，大大步轻松完成，神色畅旺火力不差，肌肉结实毛色润泽，状态一直出色。「飞轮霸」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，步顺轻快弹力十足，依然省镜未见疲态。

飞马座精神爽利

「飞马座」步履轻盈又够爽劲，充满朝气正值勇境。
「飞马座」步履轻盈又够爽劲，充满朝气正值勇境。

「加州活力」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，身靓毛色油润，观感不逊赢马时。「飞马座」助手踱一圈，试来精神爽利，步履轻盈又够爽劲，外观讨好皮光玉滑，充满朝气正值勇境。

「相映红」助手踱两圈，充满了气势，全程岳高头走神态威武，马身保持壮健，弗到漏油气势如虹。「佳登」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，胜后更进相当吸引。

谢锋

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
23小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
3小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
7小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
17小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
3小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒楼＝长者饭堂？中学生也爱饮茶！Last Day约早茶告别校园 中六生：人生中最青春嘅一件事
饮食
21小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
4小时前