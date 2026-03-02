沙田早晨│廖康铭独试「劲好运」

廖康铭自从二月八日赢完「幸运奇兵」后，一直未再赢马，练者为重夺榜首位置，自然不敢怠慢，上周已去车公庙拜神，祈求转运。

今期谷草赛事，廖厩马中要留意「劲好运」，皆因今朝四点九开操后，即由廖康铭亲身考验，更是练者唯一的出试马，足见高度重视。

川河动驹骑练密斟

今朝游达荣捉住钟易礼密斟一轮，「川河动驹」应属搏杀重心所在。

今季一班华将相当争气，表现最佳者自然系杀上骑师榜第四位的周俊乐，另外钟易礼赢成绩亦唔错，暂已得十四W。

今战钟易礼又有餐士马，正系游厩「川河动驹」，近三战跑谷草千二米获冠亚各一，表现出色；今朝此马虽由助手出跳，但游达荣全程跟到实，仲要耙地时段捉住钟易礼密斟一轮，应属搏杀重心所在。

航哥亲接靖哥哥

今朝「靖哥哥」课后叶楚航走去机坪接马。

「靖哥哥」过往表现一般，但上仗跑谷草千二米却表现神勇，杀入一席大冷P，进度正在转好，今次遇上一批更弱对手，绝对有追捧必要。今朝「靖哥哥」出跳时更极具睇头，叶楚航走出跑道口教路唔奇怪，皆因系练者的一贯动静，但课后走去机坪接马，则为罕见镜头。

龙又生希威森满意

今朝希威森为「龙又生」出跳期间多次拍马颈，应对此驹状态好满意。

希威森骑功好唔好见仁见智，但能够在港站稳阵脚，起码表现够勤力，今季一再现身周日晨课，换言之每日都操马。

刚昨日先跑完马，今朝希威森早至五点廿五分就出现，成为最早现身晨课的外籍骑师，为「龙又生」出跳期间更多次拍马颈，应对此驹状态好满意。

蔡约翰厚待福星小子

「福星小子」今朝操后返到机坪时候，蔡约翰突然停低单车看了马匹好一段时间。

蔡约翰今朝一早现身督操，一如既往同副练周耀麟揸住单车，每逢有马匹出跳均跟出跟入，出跳时就企定定在公众席睇实。当中以「福星小子」最具睇头，皆因操后返到机坪时候，练者突然停低单车看了马匹好一段时间，其他蔡厩马却未获以上待遇，地位得天独厚。

日驰千里小潘笑笑口

今战「日驰千里」操后潘明辉向姚本辉汇报时不停笑笑口。

「日驰千里」胜在跑法主动，上季便交出三捷佳绩，今季长期在三班出战，当然败不作准，目前已减够分重返四班，应可重现威力。

今战「日驰千里」身处弱组应占到一定优势，最重要今朝出跳时火气重现，鞍上人潘明辉也极之满意，操后向姚本辉汇报时不停笑笑口。