内圈捕影│「东来欣赏」有进无退

晨操动态
更新时间：15:30 2026-03-02 HKT
发布时间：15:30 2026-03-02 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「东来欣赏」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，有进无退极之省镜。「幸运星球」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，佳态保持有余。

「相映红」助手踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「智胜攻略」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻快，神态活泼力度充足，神采奕奕确认复苏。

电玩精英神色活跃

「电玩精英」步伐顺畅力展现暗火，正值最佳水准。
「电玩精英」步伐顺畅力展现暗火，正值最佳水准。

「电玩精英」助手踱一圈，灰马身够札实，步伐顺畅力度不弱，神色活跃展现暗火，正值最佳水准。「先到先得」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身喼得粗壮，精神爽利依然勇锐。

「问鼎巅峰」助手踱两圈，试来相当放松，情绪不断改善，细马身壮毛色又靓，朝气勃勃不断进步。「开心三多」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽展现朝气，力度有增无减，去番最佳境界。

「包装旋风」助手踱一圈，淡淡定走过气宇轩昂，双目有神落脚爽，毛色复现光泽，重新振作有好感。「至高心得」助手踱一圈，小心翼翼按实，情绪改善淡定胜前，马身茁壮毛水润泽，出脚又够轻巧。

谢锋

