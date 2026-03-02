晨光追击│「劲好运」精神奕奕

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「劲好运」戴头罩由廖康铭跳两段，表现精神奕奕，出脚整齐爽劲，论态仍出色。「魅力星」戴头罩由助手跳一段，落脚轻快力度唔错，马身喼得靓未见低落。

「靖哥哥」助手跳两段，多汗湿但唔心急，出脚愈见俐落，确认转好。「飞轮霸」戴头罩由助手跳两段，轻描淡写完成，马身喼得靓，抖气声唔大。

「椒椒醒」戴头罩由助手跳两段，肯转脚且神态活跃，马颈有番力重新振作。「有财有势」助手跳两段，双耳炯炯仍具朝气，毛色润泽，步顺走势硬朗。

「快乐高球」戴头罩由助手跳两段，走势硬朗力度唔错，毛色现光泽论态甚佳。「日驰千里」戴头罩由潘明辉跳两段，有番坠手感火气不俗，身色都对办饶具好感。

「齐欢最乐」戴眼罩及头罩由黄智弘跳两段，惯例岳高头，步顺开扬力保持，未见低落。「富心星」戴头罩由助手跳两段，贴内栏顺走火力不弱，身色都靓状态唔曳。

「竞骏良驹」奥尔民跳三段，神情专注走势顺畅，身壮毛色润泽状态理想。「禾道威」戴头罩由助手跳一段，重口马一贯人马角力，马身仍靓保持壮健。

超加加有火有力

「超加加」毛色透光好靓，今季最弗一次。

「福星小子」戴头罩由助手跳两段，协调性愈来愈好，动作自然得多，相当吸引。「超加加」戴头罩由潘明辉拍「仁者荃承」草地跳两段，扣住走有火有力，毛色透光好靓，今季最弗一次。

「坚多福」戴头罩由布文草地跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「怡昌精神」戴眼罩由希威森草地跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，近况理想。

兆文