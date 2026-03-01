内圈捕影│「大千气象」火气充裕

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个。

「大千气象」黄智弘踱两圈，担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，毛色油润悦目，确认去番最佳时候。「坚多福」助手踱两圈，重口马试得甚轻松，落脚轻巧富弹力，外观靓肌肉结实，蓄势待发。

「怡昌精神」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有线条美，毛色油润唔淡色，持续操得近况理想。「闪电星福」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更靓更实净，有好感。

魅力知耀运步如轮

「魅力知耀」力度充足暗火涌现，比起上仗更弗。

「飞马座」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，马身更壮更靓，保持上佳进度。「魅力知耀」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，比起上仗更弗。

「东方魅影」助手踱一圈，多跑无瘦马身仍壮，神态活泼火气好，走势硬朗有力，体力充沛勇况依然。「川河动驹」副练踱一圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，状态弗到漏油。

「运来伍宝」助手踱一圈，大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，火气不弱又够坠手，近况出色。「竞骏良驹」助手踱一圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，更胜赢马时候。

谢锋