晨光追击│「踏雪寻梅」上佳水准

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「传承效应」戴眼罩由助手跳两段，惯例头岳岳，然而神态活跃现朝气，出脚比前轻，有进展。「乘数表」戴头罩由助手跳一段，慢试无问题，唔急唔抢口，神采奕奕落脚爽，踏上正轨。

「踏雪寻梅」戴眼罩由助手跳两段，力度未减半分，马身够壮够实净，神态轩昂上佳水准。「千杯」戴头罩由钟易礼跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色比前靓得多，正值勇境。

历险大将弗到漏油

「历险大将」步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利。

「东来欣赏」助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「历险大将」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，马身省镜弗到漏油。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，观感不逊赢马时。「锐一」戴头罩由助手跳一段，慢试近乎踱步，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼。

「将义」戴头罩由助手跳两段，愈见收敛淡定，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神。「唯美主义」戴头罩由助手跳两段，一贯卖力抢走，皮光肉滑外观对办，但火气可再好。

「跑得好快」助手拍伴跳马跳一段，比前专注且未有急口，展步顺畅开扬，身札实毛色油润。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，精神饱满仍具朝气，毛色现光泽，身喼得靓，勇态无低落。

「爆笑」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「八骏笑升」戴眼罩及头罩由助手跳两段，肯走唔懒散，而且够轻身，精神饱满，赢开特别醒神。

兆文