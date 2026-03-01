Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「踏雪寻梅」上佳水准

晨操动态
更新时间：19:00 2026-03-01 HKT
发布时间：19:00 2026-03-01 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报导如下。

「传承效应」戴眼罩由助手跳两段，惯例头岳岳，然而神态活跃现朝气，出脚比前轻，有进展。「乘数表」戴头罩由助手跳一段，慢试无问题，唔急唔抢口，神采奕奕落脚爽，踏上正轨。

「踏雪寻梅」戴眼罩由助手跳两段，力度未减半分，马身够壮够实净，神态轩昂上佳水准。「千杯」戴头罩由钟易礼跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色比前靓得多，正值勇境。

历险大将弗到漏油

「历险大将」步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利。
「历险大将」步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利。

「东来欣赏」助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「历险大将」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，马身省镜弗到漏油。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，观感不逊赢马时。「锐一」戴头罩由助手跳一段，慢试近乎踱步，全程抢走，好似扯大缆火气十足，神态活泼。

「将义」戴头罩由助手跳两段，愈见收敛淡定，按住走姿态轻松，身壮唔瘦双目有神。「唯美主义」戴头罩由助手跳两段，一贯卖力抢走，皮光肉滑外观对办，但火气可再好。

「跑得好快」助手拍伴跳马跳一段，比前专注且未有急口，展步顺畅开扬，身札实毛色油润。「本领非凡」戴头罩由助手跳两段，精神饱满仍具朝气，毛色现光泽，身喼得靓，勇态无低落。

「爆笑」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「八骏笑升」戴眼罩及头罩由助手跳两段，肯走唔懒散，而且够轻身，精神饱满，赢开特别醒神。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱最高领袖哈梅内伊丧生 以军：不到1分钟内被炸死︱不断更新
即时国际
25分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
4小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
00:39
天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度
社会
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
10小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
太子容记小菜王饮茶优惠！全日大中小点一律$18.8 虾饺皇/叉烧包/豉汁凤爪
饮食
8小时前
中东战火延烧，有滞留杜拜的中国公民表示正囤购物资避难。
01:26
伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片
即时国际
6小时前
「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世｜Juicy叮
「借钱党」拖两女杀入青衣屋邨 周街向长者攞$100买蕃茄 网民怒爆详细行踪警世｜Juicy叮
时事热话
6小时前
伊朗哈梅内伊身亡 比特币反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
伊朗哈梅内伊身亡 比特币低位反弹8% 避险角色明显有变 拆解一个关键原因
区块链
9小时前