沙田早晨│「红爱舍」「星幻」变招破敌

韦达自从元旦日赢马之后，已经足足两个月再无进帐，期间更多有不少马匹转仓及退役，兵力减至得番五十七驹，练者决意一洗颓风，当然不断谂计变阵，好似今朝有两匹参战马操练特别，此乃「红爱舍」同「星幻」，不似平日韦厩战驹到内圈出试，而是改到大圈轻舒步头。

同益善阿游落手拖马

「同益善」今朝加课后游达荣跟到实，甚至一度落手拖马极之肉紧。

「同益善」季内四战获三殿及一次第五名，长途马加埋马房今季都系超慢热，所以一再交出接近走势已算不俗，隔两星期再跑显然状态已跑起，睇埋今朝此马加课后游达荣跟到实，甚至一度落手拖马极之肉紧，是时候捧场了！

大千赤风骑练倾大计

今朝霍宏声与廖康铭一度出双入对好好倾，似是商讨「大千赤风」出击大计。

「大千赤风」到港后一直由霍宏声主操，四课大闸均由骑者主理，其中有两课取胜，一课是泥地，另一课是最近试跑马地千二草闸，试完谷闸却拣田草千二作首仗，摆明自视甚高，另一方面配合马房攻势，更吸引今朝骑练一度出双入对好好倾，似是商讨此驹出击大计。

会当凌阿巫跟出跟入

「会当凌」今朝出试巫伟杰跟出跟入。

周俊乐今季成绩极佳，已取得二十五场头马，排骑师榜第四位，亦系众华人骑师之首，而踏入二月后乐仔更豪取九W，同艾兆礼并列第一，当中胜出率更高达二十个巴仙领先群雄，今次乐仔恶马众多又可增添进帐，尤其「会当凌」今朝出试见巫伟杰跟出跟入，倍要留神。