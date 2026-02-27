Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│班仔现身试希厩孖宝

晨操动态
更新时间：16:00 2026-02-27 HKT
发布时间：16:00 2026-02-27 HKT

今朝是希斯马房主课期，八匹参战马先后到大跑道快跳砥砺，焦点镜头是两件班德礼亲操战驹，包括「龙威心得」和「火焰闪烁」，同样在大圈快跳一段，希斯在烽火台二楼举镜睇马，及后再到机坪迎接检视，并捉住班仔密斟相当肉紧，同时成为了今朝少有现身的骑练。

米高栏边睇住三驹跳

今朝「知恩图报」、「健康小马」及「钢铁安防」进行试跑时，郑俊伟特登走到栏边近观。
今朝「知恩图报」、「健康小马」及「钢铁安防」进行试跑时，郑俊伟特登走到栏边近观。

郑俊伟目前只得十二W，仍要加倍努力追数，周日米高派五驹参战，今朝积极练兵，大约六点左右，旗下「知恩图报」、「健康小马」及「钢铁安防」进行试跑时，见米高特登走到栏边近观，并金睛火眼吼实各驹出试过程，之后再赶往机坪逐匹检视，摆明心中有马。
 

