沙田早晨│班仔现身试希厩孖宝
更新时间：16:00 2026-02-27 HKT
今朝是希斯马房主课期，八匹参战马先后到大跑道快跳砥砺，焦点镜头是两件班德礼亲操战驹，包括「龙威心得」和「火焰闪烁」，同样在大圈快跳一段，希斯在烽火台二楼举镜睇马，及后再到机坪迎接检视，并捉住班仔密斟相当肉紧，同时成为了今朝少有现身的骑练。
米高栏边睇住三驹跳
郑俊伟目前只得十二W，仍要加倍努力追数，周日米高派五驹参战，今朝积极练兵，大约六点左右，旗下「知恩图报」、「健康小马」及「钢铁安防」进行试跑时，见米高特登走到栏边近观，并金睛火眼吼实各驹出试过程，之后再赶往机坪逐匹检视，摆明心中有马。
