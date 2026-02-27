内圈捕影│「蜜蜜送」神闲气定

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「蜜蜜送」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身又靓又够壮，极具好感。「猛将兄」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色有光泽，火气亦唔错，比前吸引已在勇境。

「果然侥幸」助手踱一圈，沿途捉到实心火涌现，谷起鸡公颈神态生猛，外观极之讨好，勇况正盛。「逍遥人生」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮，力度再增强，试多课闸操足有进无退。

「闪耀天河」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身扎实毛色油润，再进一步好省镜。「星月飞云」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身愈做愈靓，神色活跃火气亦见提升，重拾勇态。

扶摇势劲有火有力

「扶摇势劲」神情专注目光如炬，佳态洋溢气势盛。

「浪漫勇士」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身靓全身都系肌肉，神采奕奕火气不俗，比上仗更弗。「扶摇势劲」助手踱一圈，神情专注目光如炬，毛色亮丽身好粗壮，坠手有火有力，佳态洋溢气势盛。

「君子传承」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，火力未减半分，马身喼得好靓，勇况保持体力充沛。「绿族无限」助手踱一圈，步顺开力度不弱，马身粗壮毛色有光泽，更重要火气好番好多，大有转机。

谢锋